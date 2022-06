L’oro che sfata la storia del nuoto: Martinenghi è campione del mondo nei 100 rana

Nicolò Martinenghi ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri rana ai Mondiali di nuoto di Budapest. Il 22enne azzurro si è laureato campione del mondo nei 100m rana con una vasca di ritorno super e chiudendo con il record italiano in 58.28. Medaglia d’argento all’olandese Arno Kamminga in 58.62, bronzo per l’americano Nic Fink in 58.65.

Martinenghi si prende la corona lasciata vacante per infortunio dal baronetto britannico Adam Peaty spingendosi fin dove non era riuscito neanche Domenico Fioravanti, primo olimpionico del nuoto italiano (argento a Fukuoka 2001), preceduto sul podio iridato della specialità da Gianni Minervini (argento a Madrid 1986 e bronzo a Perth 1991) e seguito dall’ex capitano della nazionale Fabio Scozzoli (argento a Shanghai 2011).

“Sono molto contento anche se mi aspettavo qualcosa in meno a livello cronometrico. E’ un’emozione allucinante. E’ una gara calcolata esattamente. Sapevo che eravamo in tre allo stesso livello e la testa, la concentrazione, la determinazione sono state risolutive per il successo. Era la mia prima finale individuale mondiale, sono riuscito a mettere la mano davanti ed è esaltante. Sono molto contento di aver messo in pratica tutto quello che ho imparato in questi anni”. Lo ha detto Nicolo’ Martinenghi dopo la medaglia d’oro nei 100 rana ai Mondiali di nuoto di Budapest. (Adnkronos)(foto@DeepBlueMedia)

