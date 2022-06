Tripolini (FdI): “A Coccia di Morto esiste la… ‘spiaggia di nessuno’”

Fiumicino – “Continua il nostro tour per gli arenili del territorio. C’è un’area naturalistica quasi incontaminata, di rara bellezza, eppure abbandonata a se stessa. E’ quella adiacente alla megastruttura in disuso sequestrata tempo fa a Coccia di Morto”. A parlare è Gianluca Tripolini, di Fratelli d’Italia.

“Una spiaggia lunga e sabbiosa, piena… di rifiuti. In teoria – prosegue Tripolini – insiste su territorio comunale, ma nella pratica possiamo definirla la spiaggia di nessuno. Perché nessuno se ne cura, nessuno fa manutenzione a dovere, nessuno la valorizza.

Ecco, la valorizzazione di posti come questo, se tutelati, protetti e curati, potrebbe essere un’altra freccia da scoccare per far decollare il settore turistico, valorizzare il nome del territorio fare qualcosa di concreto per l’ambiente.

Invitiamo dunque l’amministrazione comunale – conclude Tripolini – a mettere in agenda la tutela e la valorizzazione di queste aree pregiate, non solo come slogan di partito ma come concreto impegno fattivo”.

