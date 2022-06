Apertura nidi d’estate, Severini: “Genitori sul piede di guerra. Situazione ai limiti dell’assurdo”

Fiumicino – “Dopo i numerosi solleciti di chiarimenti, arriva la risposta ufficiale dell’Amministrazione comunale: solo tre sono gli asili nido comunali che rimarranno aperti fino a fine luglio. I genitori sul piede di guerra… per l’ennesima volta le famiglie del nostro territorio si ritrovano a dover lottare per poter mandare i propri figli al nido d’estate”. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Ci troviamo davanti alla presa in giro di un’Amministrazione – spiega il Capogruppo – che ogni anno annuncia in pompa magna le aperture estive, fa fare le iscrizioni e poi chiude gli asili con delle scuse che non reggono più. Chiusura per problemi tecnici? Eppure la manutenzione può essere benissimo fatta anche ad agosto…

La situazione è ai limiti dell’assurdo: i genitori devono andare a lavorare e non sanno chi si occuperà dei propri figli per tutto il mese di luglio. Inoltre, l’annuncio dell’apertura di soli 3 asili nido in tutto il Comune non migliora lo stato delle cose: l’Amministrazione ha assicurato che saranno aperti un nido a Parco Leonardo, uno ad Isola Sacra ed uno a Maccarese. Tutti i bimbi iscritti alle altre scuole saranno, quindi, dirottati presso queste strutture… Come si potranno gestire tutte le iscrizioni, se solo al Pagliaccetto avevano aderito oltre 25 genitori? A Maccarese, ad esempio, ci saranno tutti i bambini del nord e i numeri saranno molto elevati, creando una situazione ingestibile”.

“I genitori sono stanchi e infuriati – conclude Severini – di queste incertezze: la loro rabbia è tale che sono pronti a scendere in piazza con un sit-in di protesta. Pertanto, invitiamo l’Amministrazione a rivedere la situazione, dare una risposta concreta a questa grave carenza, che un territorio con tutti questi abitanti non può permettersi”.

