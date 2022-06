Ceccon da non credere: campione mondiale nei 100 dorso e record iridato

Budapest – Se la Ferrari è in cerca di un pilota che corra in pista e che vinca sui migliori della Formula Uno al mondo, lo potrebbe trovare nel nuoto. Thomas Ceccon ha stupito, ha strabiliato, ha fermato cuori e voci. L’azzurro, vicecampione olimpico a Tokyo nella 4×100 e bronzo nei 100 metri farfalla, sale in cima dove nessuno può toccarlo.

E’ lui il nuovo Re dei 100 metri dorso al mondo e si prende l’oro ai Mondiali di Budapest, laureandosi campione iridato col record del mondo. Il tempo della leggenda è di 51”60 (con primato europeo e italiano insieme): “Magari devo ancora realizzare perché il tempo è davvero molto basso – racconta il 21enne come riporta il sito della Federazione Italiana Nuoto – il record del mondo è la ciliegina sulla torta, tanta roba. Murphy ha provato a mettermi in difficoltà, ma sapevo di sentirmi bene, avevo grande consapevolezza. Forse oggi ero imbattibile anche se avessero partecipato i due russi”.

Il motore ce l’ha nelle gambe e la carena ce l’ha sulla pelle. Rosso come la Ferrari è il suo cuore e veloce come un Cavallino è il suo talento.

(foto@DeepBlueMedia-AndreaStaccioli)

