Civitavecchia, nascondeva in auto una scatola con mezzo chilo di cocaina: arrestato

Civitavecchia – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia, nell’ambito di mirati servizi volti al contrasto dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, nella serata di ieri, hanno arrestato un 40enne civitavecchiese, incensurato, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Poco dopo le 21, gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria, durante il servizio procedevano al controllo del 40enne mentre viaggiava a bordo del proprio veicolo. L’atteggiamento dell’uomo, particolarmente nervoso ed insofferente al controllo di Polizia insospettiva gli agenti che decidevano di estendere il controllo al mezzo effettuando la perquisizione del veicolo rinvenendo all’interno una scatola, occultata tra i sedili, due involucri di cocaina del peso complessivo di circa 500 grammi.

La perquisizione veniva estesa anche all’abitazione del 40enne dove veniva rinvenuto e sequestrato materiale utile al confezionamento dello stupefacente in dosi.

Dopo la convalida dell’arresto nei confronti dell’uomo è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione quotidiano alla Polizia Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Civitavecchia, clicca su questo link