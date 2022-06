Civitavecchia, strappa la borsa a una donna e la butta a terra: rapinatore in manette

Civitavecchia – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia, nell’ambito di mirati servizi volti al contrasto dei reati predatori, nella serata di ieri, hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne civitavecchiese gravemente indiziato del reato di rapina. L’uomo è stato bloccato dagli agenti delle volanti mentre fuggiva a piedi dopo aver rapinato una donna in via G. Matteotti.

Alcuni passanti che avevano assistito alla scena avevano allertato il NUE 112, dando una descrizione del giovane che dopo aver “scippato” la borsa alla donna, facendola cadere in terra, si era dato a precipitosa fuga.

Gli agenti delle volanti, al momento in zona, notavano l’uomo fuggire dal luogo della rapina inseguito da un cittadino e immediatamente riuscivano a bloccarlo e trarlo in arresto.

Il giovane, identificato, si trattava di un 30enne, con precedenti di polizia, dovrà rispondere del reato di rapina aggravata. La borsa sottratta alla donna è stata rinvenuta e consegnata alla proprietaria.

Dopo la convalida dell’arresto nei confronti dell’uomo è stata applicata la misura cautelare in carcere.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

