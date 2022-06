Fiumicino – Dopo mesi di cantiere c’è finalmente una data per l’inaugurazione del nuovo plateatico che ospiterà i 150 banchi del mercato settimanale del sabato di via Foce Micina, risolvendo così anche i tanti problemi di viabilità della zona. Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia, che precisa: “Giovedì 23 giugno alle ore 11 insieme al sindaco Montino, presenteremo l’opera a tutti i cittadini. Un progetto imponente che si sviluppa alla porta principale della nostra città”.

L’area, spiega Caroccia, “che era per buona parte della giornata limitata al traffico e al passaggio dei mezzi dì soccorso, diventerà uno spazio funzionale, dove durante tutte le altre giornate si potrà usufruire di un parcheggio, anche di scambio o per i vari lavoratori che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi al lavoro”. Il plateatico ospiterà anche gli stalli dei capolinea bus e della fermata Cotral verso Roma, oltre al bus che collegherà Fiumicino con l’aeroporto”.

“Nell’area, sono in fase di costruzione anche varie strutture come bagni, bar, un punto informazione ed una biglietteria – prosegue Caroccia -. E’ un grande lavoro in divenire, ma passo dopo passo prenderà sempre più forma. E dopo aver sistemato le alberature, ci si è concentrati sul verde delle aiuole per rendere lo spazio ancora più piacevole. Terminata poi l’installazione delle pensiline dei bus, l’ asfaltatura è stata completata così come la realizzazione della segnaletica, sia orizzontale che verticale”.

“Dopodiché il lavoro proseguirà con il posizionamento dei giochi per i più piccoli, oltre a punti di ricarica per autovetture e bici, essendo l’area anche un crocevia importante delle ciclabili del territorio. Sono orgoglioso dell’opera che, con i miei uffici, ed ovviamente con il sindaco Montino, abbiamo portato avanti – conclude l’Assessore – non solo per la maestosità del progetto in sé, ma soprattutto perché si tratta della porta d’entrata di Fiumicino, un ingresso che abbiamo abbellito e continueremo a migliorare, anche con la riqualificazione della rotonda attigua dove verrà apposta una statua che creerà così la cornice perfetta per chi entra nella nostra città”.

