Fiumicino in lutto: è morto padre Atendido Bernard

Fiumicino – Lacrime e preghiere. La comunità di Fiumicino piange la prematura scomparsa di padre Atendido Bernard, venuto a mancare questa mattina. Da tempo era ricoverato in ospedale a causa del Covid-19. Parroco da alcuni anni della parrocchia Santa Maria Stella Maris, a Isola Sacra, lascia un vuoto incolmabile.

Nato nel 1970 a Palanas Masbate nelle Filippine, padre Bernard è entrato nelle file dei Figli di Santa Maria Immacolata. Ordinato presbitero nel 2003 ha svolto il servizio di vice-parroco nella parrocchia del Nome Santissimo di Maria a Cagliari. Nella diocesi di Porto-Santa Rufina ha ricoperto il ruolo di vice-parroco a Roma nella parrocchia della Beata Vergine Maria Immacolata alla Giustiniana per essere poi destinato nel 2015 alla guida della parrocchia di Fiumicino.

“La diocesi di Porto-Santa Rufina – si legge in una nota diffusa dalla Curia – si stringe con affetto alla famiglia, alla comunità di Fiumicino e alla congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata per la scomparsa prematura e sofferta di padre Bernard. Un sacerdote di grande accoglienza, sempre disponibile ad ascoltare e a sostenere gli altri. Con il suo sorriso padre Bernard ha mostrato il volto del Vangelo della gioia. Grati al Signore per la sua testimonianza di sacerdote, affidiamo ora la sua anima alla Misericordia del Dio della vita e lo preghiamo di offrire ai suoi cari il dono della consolazione”.

“Aveva un carattere gioviale e sempre vicino alle necessità degli ultimi, proteso sempre all’ascolto delle persone, si è fatto benvolere da tutti – ricorda il sindaco Montino -. Negli ultimi tempi si era speso molto per i lavori di ristrutturazione della parrocchia e aveva dato piena disponibilità per accogliere nelle aule catechistiche le classi scolastiche in periodo di pandemia. Aveva inoltre ripristinato dopo anni di assenza la Festa patronale insieme al comitato. Una persona dunque attiva e caritatevole, ci mancherà molto. Esprimo ai suoi cari e a tutte le persone che lo conoscevano le condoglianze mie e di tutta l’Amministrazione comunale”.

I funerali di padre Bernard saranno celebrati venerdì 24 giugno, nella sua parrocchia, Santa Maria Stella Maris, alle ore 10. Il rito sarà celebrato da mons. Gianrico Ruzza, vescovo della Diocesi di Porto-Santa Rufina.

