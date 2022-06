Fiumicino – A cinque giorni dal rogo del Tmb di Malagrotta, calano i quantitativi di diossine presenti nell’aria a Fiumicino. Il campionamento effettuato dall’Arpa Lazio nel fine settimana, infatti, rileva una presenza di 0,4 picogrammi per millimetro cubo, lievemente superiore al limite dello 0,3 stabilito dall’Organizzazione mondiale della sanità e nettamente inferiore allo 0,9 registrato nei giorni scorsi.

La situazione si conferma entro i limiti a Roma. Il valore del primo campione è inferiore al valore di riferimento individuato dall’Oms per l’ambiente urbano, il valore del secondo campione è pari al valore di riferimento individuato come indicativo della presenza di una sorgente locale di emissione. I valori del terzo e quarto campione sono inferiori al valore di riferimento.

