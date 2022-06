Ladispoli, iscrizioni nel registro di caregiver familiare: come fare domanda

Ladispoli – Il Comune di Ladispoli, in qualità di capofila del Distretto 2 Roma 4, rende noto che è stato pubblicato un avviso per il riconoscimento del ruolo del “caregiver” familiare. Possono iscriversi al Registro dei Caregiver, tutte le persone che rientrano nei requisiti riportati sull’avviso, occupandosi a pieno titolo dell’assistenza di una persona con disabilità grave o non-autosufficienza, attraverso la compilazione della scheda Caregiver Familiare.

La domanda va presentata al Comune di Ladispoli consegnandola a mano al protocollo o attraverso pec a : comunediladispoli@certificazioneposta.it scrivendo nell’oggetto “Iscrizione Registro Caregiver familiare” entro e non oltre il 10 luglio 2022. Alla domanda dovrà essere allegata copia documento di identità del caregiver e della persona assistita. Per chi fosse in difficoltà per la compilazione, può presentarsi al Comune di Ladispoli, presso il Segretariato Sociale il martedì e il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Per visionare l’avviso e il modulo di domanda clicca qui.

