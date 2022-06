Fiumicino – A Fiumicino il valore delle diossine è “superiore” (0,9 rispetto allo 0,3) “al valore di riferimento individuato dall’Oms per l’ambiente urbano”.

E’ quanto emerge dal monitoraggio di Arpa Lazio dopo l’incendio di mercoledì al Tmb di Malagrotta. Valori oltre la soglia stabilità dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che hanno portato il sindaco del comune aeroportuale Esterino Montino a prorogare l’ordinanza già emanata dopo lo scoppio dell’incendio prevede la chiusura dei nidi, delle scuole dell’infanzia e delle attività ludico ricreative pubbliche e private anche oggi, lunedì 20 giugno, e domani martedì 21. (fonte: Adnkronos)

