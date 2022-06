Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Anche con l’avvio della prossima settimana l’anticiclone africano rimarrà protagonista sul Mediterraneo, determinando condizioni di prevalente stabilità sull’Italia e caldo ancora più intenso. A contribuire all’ulteriore riscaldamento sarà un apporto di aria calda subtropicale innescato da un vortice nord atlantico sul Golfo di Biscaglia che faticherà a guadagnare terreno verso levante, ostruito dall’alta pressione africana. Le temperature aumenteranno quindi su tutto lo Stivale, anche sulle regioni meridionali, fino ad ora risparmiate dal caldo più opprimente. Lo stesso vortice potrebbe trovare un varco verso l’Europa centrale nella seconda metà della prossima settimana, indebolendo l’anticiclone e avvicinandosi al Mediterraneo centrale e all’Italia.

METEO LUNEDI’ 20 GIUGNO. Sarà una giornata stabile, in prevalenza soleggiata e calda, con soltanto qualche disturbo pomeridiano sulle zone alpine, rappresentato da alcuni rovesci o temporali di calore, isolati non esclusi anche sull’Appennino meridionale. Il clima oltre che caldo sarà spesso afoso, con le temperature che aumenteranno anche al Sud dove comunque rimarrebbero inferiori rispetto al resto d’Italia (Al Nord ancora possibili punte di 36/38°C). In particolare, Al Nord: Alta pressione e bel tempo, salvo annuvolamenti pomeridiani e qualche temporale sui settori alpini centro-orientali. Temperature in ascesa, massime tra 33 e 38. Al Centro: Diffuso soleggiamento su tutte le regioni con cieli prevalentemente sereni, salvo isolati ed innocui annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 33 e 37. Al Sud: L’alta pressione garantisce tempo stabile con cieli poco nuvolosi, salvo qualche nube diurna sull’Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 30 e 34.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: giornata stabile e ampiamente soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio. Clima molto caldo, con temperature massime di 34-36°C nell’entroterra; punte locali di 36-37°C su Ternano e pianure interne della Toscana. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

In un contesto comunque estivo, ritroveremo un venerdì con instabilità temporalesca pomeridiana piuttosto diffusa nelle zone interne, associata a grandine e colpi di vento; precipitazioni più strutturate tra Appennino laziale e medio-basso Lazio. Seguirà una progressiva rimonta dell’anticiclone tra weekend e inizio settimana prossima con caldo e afa in aumento progressivo e locali punte di 35-37°C nell’entroterra. Picco della Canicola previsto tra 21 e 22 giugno con punte di 37-40°C nelle vallate interne. (Fonte: 3B Meteo)

