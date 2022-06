Minisini-Ruggiero vincono l’oro mondiale a Budapest: l’Italia è campione nel sincro

Budapest – Una magia straordinaria nel sincronizzato ai Mondiali di Budapest. Dopo l’edizione del 2017, l’Italia torna in cima al podio e lo fa ancora con la coppia mista nel duo tecnico. C’è ancora Giorgio Minisini e c’è Lucreazia Ruggiero all’esordio assoluto.

Gli azzurri vincono il titolo mondiale incantando i giudici e il pubblico. Minisini aveva vinto l’oro nel 2017 con Manila Flamini e si ripete, consapevole e maturo agonisticamente, ancora nella città ungherese. Felicissima Lucrezia a margine della proclamazione.

Giorgio Minisini/Lucrezia Ruggiero (ITA) 89.2685 Sato Tomoka/Sato Yotaro (JPN) 86.5939 Shi Haoyu/Zhang Yiyao (CHN) 86.4425

(foto@Andrea Masini/DBM)

