Pomezia – Questa mattina è iniziato l’abbattimento della struttura del Piccolo Porto che deturpava da oltre 10 anni il lungomare di Torvajanica. Al suo posto sorgerà il primo stabilimento balneare pensato e realizzato ex novo nel pieno rispetto del contesto ambientale e paesaggistico in cui è inserito.

A realizzarlo la Sunset beach Srl, una società tutta al femminile che gestirà la struttura.

È il risultato di un lungo percorso intrapreso per il ripristino della legalità con il lavoro di recupero delle concessioni demaniali di chi era inadempiente da anni e la loro riassegnazione a nuovi imprenditori che stanno investendo sul nostro territorio.

