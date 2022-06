Un sostegno all’Hip Hop Italiano: gli Alpha negli Usa a rappresentare l’Italia

Da diversi anni ormai l’Hip Hop italiano è venuto alla ribalta e salito sui maggiori e più importanti podi mondiali a rappresentare il nostro paese. La notizia spesso non la ritroviamo sui principali giornali nazionali, molto probabilmente perché la disciplina è percepita come secondaria, ma bisogna sapere che l’Italia, con numerose crew sparse lungo l’intero stivale, si è sempre contraddistinta in importantissime competizioni di settore nell’ambito della street dance. E’ giunto il momento di sostenere anche l’Hip Hop, perché è indubbio porti tante bellissime soddisfazioni alla nostra nazione nonché la realizzazioni di tantissimi sogni e progetti dei ballerini che la praticano.

Cos’è l’ALPHA DANCE PROJECT

E questo il caso di un nuovissimo progetto itinerante, che riunisce ballerini da tutta Italia: “ALPHA DANCE PROJECT”, è nato dalla competenza e l’estro del già noto e pluripremiato coreografo e ballerino Antonio Buonavoglia, supportato dalla sua manager, nonché compagna di vita, Fortuna Picardi. Le attività che contempla oggi il progetto vengono eseguite presso la scuola NLD Nuovo Laboratorio Danza di Maria Napoli (già mentore e insegnante di Buonavoglia), in Viale Mediterraneo a Ladispoli (Roma).

E’ un format completamente innovativo, che ha già un futuro di espansione nazionale; l’idea è quella di condividere esperienze sempre nuove e far vivere ai ragazzi più luoghi del proprio paese conoscendo realtà sociali diverse, sempre sotto il nome di ALPHA DANCE PROJECT; per vivere la danza come arte a 360 gradi e in tutte le sue forme.

Il progetto si suddivide in tre comparti: le crew, i video clip e lo show (ovvero performance). Nello specifico per il primo comparto, le crew, sono state effettuate delle audizioni nel mese di aprile e creato un gruppo di ballerini che adesso include ragazzi talentuosi dagli 11 ai 16 anni di Fiumicino e Ladispoli, e che hanno formato la crew degli ALPHA; ne fanno parte ragazzi provenienti da diverse realtà sportive e metodi di danza, ma che con passione e tanto lavoro, e soprattutto, dopo un solo mese di allenamenti insieme, è riuscita a partecipare al prestigioso Italy Hip Hop Dance Championship vincendo gloriosamente il primo premio.

La competizione, nata a Los Angeles nel 2002 è nata allo scopo di divulgare la conoscenza dell’Hip Hop e la Street Dance; nella sua versione nazionale, si è svolta a Brescia il 7 Maggio 2022 e da diritto ai vincitori di disputare, ad Agosto, la finalissima che si terrà a Phoenix, in Arizona, per il World Hip Hop Dance Championship. Quest’ultima gara incorona il campione mondiale per l’anno in corso ed è l’evento di Hip Hop e Street Dance più celebrato al mondo. Il campionato infatti vede la presenza di 4.000 ballerini provenienti da oltre 50 paesi che si sfideranno per vincere il tanto desiderato titolo. Il suo obiettivo è quello di unire il mondo attraverso la passione per la danza. L’eventuale partecipazione degli Alpha avverrà nella categoria chiamata “Varsity”, nella quale gareggiano ragazzi tra i 13 e i 17 anni.