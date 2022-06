50 rana mondiali: Martinenghi si prende l’argento a Budapest

Budapest – Il “principe” di sir Adam Peaty si conferma da podio mondiale anche nei 50 rana per un argento che sa di consacrazione dopo il successo nei 100 ottenuto col record italiano di 58″26.

Nicolò Martinenghi tocca in 26″48, tre centesimi di troppo rispetto all’americano Nic Fink, già terzo nei 100. Chiude il podio l’altro statunitense Michael Andrew in 26″72. Per Tete, che nei 50 aveva già conquistato alla Duna Arena il bronzo europeo nella primavera del 2021, è l’ennesima dimostrazione del cambio di passo avvenuto dopo i bronzi olimpici nei 100 individuali e nella staffetta mista con i podi iridati che seguono quelli in vasca corta dell’autunno scorso: il bronzo europeo e l’argento mondiale nei 50, l’oro europeo e l’argento mondiale nei 100.

Ottimo quinto posto per lo sfrontato debuttante Simone Cerasuolo, peraltro in dubbio fino alla vigilia dei Mondiale che ha raggiunto successivamente il gruppo italiano perché invischiato col Covid. Il diciannovenne imolese chiude in 26″98. “Sono contento, sono riuscito a migliorarmi ogni turno. Ho nuotato ancora sotto i 27 secondi – racconta l’atleta allenato da Cesare Casella per Fiamme Oro e Imolanuoto – E’ un ottimo risultato. Martinenghi è in forte crescita, si merita tutti questi successi e per me non può che essere un esempio ed uno stimolo ad andare sempre più forte”. (federnuoto.it)(foto@DeepBlueMedia)

