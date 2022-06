Caso nidi comunali a Fiumicino, Baccini: “Tempistiche ridicole e ‘lotteria’ avvilente per accaparrarsi un posto”

Fiumicino – “Il caso del bando scolastico sui nidi comunicato dal Comune, con chiusura domenica 26, è surreale. I genitori non hanno avuto e non avranno le tempistiche giuste per assicurarsi un posto per i propri figli piccoli che, tra l’altro, non vengono presi nemmeno ai centri estivi perché troppo piccoli. Siamo allo sbando, con un’amministrazione che si rimangia le cose dette a inizio anno, cambia in corsa e propone soluzioni discriminanti e penalizzanti per le famiglie”. A parlare è Mario Baccini, leader dell’opposizione.

“Per i bambini frequentanti l’anno corrente (2021/2022), non si garantisce il proseguo delle attività scolastiche nel mese di luglio, al contrario di quanto detto a inizio anno. Invece oggi, a pochi giorni dalla fine del mese, il Comune si inventa un ‘lotteria’ dove chi prima arriva meglio alloggia, con un bando fatto al volo, iscrizioni da effettuare su una piattaforma web non sempre funzionante, e penalizzando chi ha la sventura di arrivare tardi.

Come se non bastasse – prosegue Baccini – il servizio verrà espletato esclusivamente dalle 8 alle 13 non dando la possibilità di un orario pomeridiano; facilmente intuibile il disagio di coloro che, anche se avranno ‘vinto’ il posto, dovranno chiedere continuamente permessi orari al lavoro per poter essere presenti alle 13 davanti alla scuola. Per non parlare di chi ha pagato il tempo pieno a inizio anno credendo fosse fino alla fine di luglio e adesso, seppure, si vede consegnato il tempo ridotto.

Il personale scolastico peraltro non sembra fosse al corrente di tutti questi dettagli in quanto, sabato 18 di Giugno (Sabato) è uscito un avviso, sul sito ufficiale del comune, tramite il quale si preannunciava a breve l’uscita del bando. Tempistiche ridicole, – conclude – fortemente penalizzanti per l’intera collettività. Non è così che si tutelano le famiglie di Fiumicino.

Mi auguro che il Comune ci ripensi e possa sistemare le cose ridisegnando le opportunità in modo da accogliere il grido delle famiglie e garantire un servizio importante come questo, peraltro promesso a inizio anno”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link