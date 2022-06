E’ una splendida Italia agli Europei di scherma e il fioretto torna padrone nel Vecchio Continente. Dopo il successo di ieri delle ragazze, arriva oggi quello dei ragazzi di Coach Cerioni.

Una squadra compatta e mai doma in pedana ha battuto la Francia per 45 a 38. I nuovi campioni d’Europa sono Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi. Ma non è l’unico alloro azzurro. anche la spada si prende un’altra medaglia. Lo fa con il team delle azzurre.

E’ d’argento il colore del successo tricolore e le autrici della leggenda sono Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola, quartetto bronzo olimpico in carica. Con la Francia fanno 43 a 30 per le avversarie.

(foto@TeamBizzi)

