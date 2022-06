Fiumicino, famiglia a rischio sfratto. L’Unione Inquilini: “Da Fortini parole gravi e imbarazzanti”

Fiumicino – Dopo la replica del Comune sulla vicenda della mamma con due figli a carico a rischio fratto, il sindacato Unione Inquilini torna ad alzare la voce e controbatte alle parole del Presidente della Commissione consiliare dei Servizi Sociali, dicendosi “stupito” e “imbarazzato” dalle dichiarazioni di Armando Fortini.

“Nella risposta al nostro comunicato in merito alle mancate tutele di un nucleo familiare composto da una madre sola con due figli, di cui uno minore (leggi qui), Fortini dichiara che ‘nel caso denunciato dall’Unione Inquilini non sono presenti i presupposti di un intervento assistenziale, la famiglia è in grado con le proprie forze economiche e patrimoniali di affrontare la situazione’ (leggi qui). Considerata la gravità delle affermazioni rivolte sia alla nostra assistita che verso il nostro sindacato – per le quali ci riserviamo di tutelarci nelle sedi opportune – sono doverose da parte nostra alcune precisazioni”, si legge in una nota diffusa dall’Unione Inquilini.

“In primo luogo, la nostra assistita è in carico ai Servizi Sociali dal 2015 e da luglio 2021 risulta essere quarta all’interno della graduatoria case popolari del Comune di Fiumicino, oltre che percettrice del Reddito di Cittadinanza, considerata la perdita del posto di lavoro durante la pandemia. L’ammissione della nostra assistita a tutti questi benefici, per i quali è necessario sottomettersi al vaglio di numerosi enti producendo idonea documentazione, dimostra che la stessa è in una grave condizione economica e, pertanto, versa in una condizione diametralmente opposta a quanto affermato dallo stesso Fortini”, spiegano dal sindacato.

“Considerate le dichiarazioni del consigliere una domanda sorge spontanea: se è vero quanto sostiene, come mai dai servizi sociali non è mai stato comunicato alla signora di non avere i presupposti per essere seguita dagli stessi? Ci lascia perplessi il fatto che Fortini dichiari cose di cui né noi né la nostra assistita siamo a conoscenza. Ripetiamo che è inaccettabile che si venga a conoscenza della (presunta) situazione economica tramite i giornali e non tramite comunicazioni ufficiali, dalle quali sarebbe consentito difendersi. Come sempre non lasceremo sola la nostra famiglia assistita e faremo in modo che abbia tutela in tutte le sedi opportune”, conclude la nota. Il sindacato dà infine appuntamento a chiunque lo voglia (stampa, associazioni, partiti e singoli cittadini) per solidarizzare con la famiglia in questione venerdì 24 giugno 2022, alle ore 8, a Fregene, in via Marina di Sorso.

