Fiumicino – “In base ai dati forniti ieri da Arpa provenienti dalle stazioni fisse della rete di monitoraggio e dai campionatori del comune di Fiumicino, si evidenzia un notevole decremento degli inquinanti atmosferici ricercati nella zona di Parco Leonardo a seguito dell’incendio al Tmb di Malagrotta (leggi qui). Pertanto, su indicazione della Asl Rm3, domani possono riaprire le scuole dell’infanzia e i nidi nell’area compresa tra Parco Leonardo, Pleiadi, Vignole, Via Portuense nel tratto compreso tra il cimitero comunale e la fiera di Roma e via della Muratella”.

Ad annunciarlo è il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che aggiunge: “Nell’ottica del principio della massima prudenza e in attesa dei risultati dei monitoraggi che l’Arpa ha avviato attraverso l’attività di campionamento del top soil e delle acque superficiali per la rilevazione di eventuale presenza dei medesimi inquinanti ricercati in aria, resta in vigore per il Comune di Fiumicino:

Il divieto di consumo degli alimenti di origine vegetale prodotti nell’area individuata;

Il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile”.

“Tali indicazioni avranno validità fino alla comunicazione, da parte delle strutture competenti, dell’esito dei prossimi dati e comunque per un periodo non superiore a 72 ore”, precisa Montino.

