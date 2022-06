Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’area di alta pressione di matrice africana che ha portando caldo intenso sulla Spagna fino a tutto il weekend si sposta gradualmente sul Mediterraneo centrale e sull’Italia ed entro giovedì collocherà i suoi massimi sulle regioni meridionali. Ci aspetta dunque un periodo non inferiore ai 4-5 giorni di caldo intenso con temperature che potranno lievitare fino alla soglia dei 40°C o più al Sud ma che saranno non lontane dai 40°C anche al Centro Nord. Il contesto sarà stabile e soleggiato con poche velature, le uniche zone che risentiranno di qualche passaggio temporalesco saranno quelle alpine lambite da correnti umide e più fresche di matrice oceanica. Tra venerdì e il weekend l’area di bassa pressione attualmente presente sul Golfo di Biscaglia sarà agganciata da una discesa di aria fredda dal nord Atlantico e diventerà un tutt’uno con una depressione sul Regno Unito. In questo frangente parte dell’Italia dovrebbe essere coinvolta da un passaggio instabile più incisivo che potrebbe portare forti temporali e un parziale calo delle temperature, non ovunque.

METEO MARTEDI’ 21 GIUGNO. Martedì avremo qualche nube in più al Centro Nord, ma si tratterà di nuvolosità alta e stratificata che non avrà conseguenze apprezzabili, da segnalare invece qualche temporale pomeridiano più diffuso sulle Alpi, localmente anche intenso e con un locale coinvolgimento in serata anche della pianura piemontese e a tratti dell’alta pianura lombarda. Le temperature aumentano ancora, le massime potranno toccare i 38°C al Centro Nord e portarsi oltre i 35°C anche al Sud. La ventilazione risulterà più accesa dai quadranti meridionali.

MARTEDI’: ci apprestiamo ad entrare nell’apice della Canicola su Toscana, Umbria e Lazio; punte massime di questa ondata di calore che si concretizzeranno proprio nel corso della settimana tra 21 e 24 giugno. Bel tempo ovunque tra sole e velature con afa alle stelle nelle Metropoli dal pomeriggio, dalla sera anche sulle zone costiere e sub-costiere. Punte massime nelle valli interne comprese tra 35 e 37°C. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso.

Anticiclone in netto rinforzo nel corso della settimana, con picco di caldo e afa previsti nel periodo compreso tra 21 e 24 giugno; valori di temperatura massima molto alti specie nell’entroterra e fondovalle, qui con punte di 36-38°C e afa alle stelle specie tra tardo pomeriggio e tarda notte lungo le aree costiere, sub-costiere e nei grandi centri urbani. Pertanto avremo valori di umidità elevati, con percezione del caldo ancor più accentuata e disagio fisico. Il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato, salvo il transito di nuvolosità medio-alta stratificata e pulviscolo Sahariano, che andranno ad offuscare parzialmente i cieli di Toscana, Umbria e Lazio. (Fonte: 3B Meteo)

