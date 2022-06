Ponza – In un clima di grande festa e partecipazione, si è tenuta nel porto di Ponza ieri, lunedì 20 giugno, la celebrazione di San Silverio, Santo Patrono dell’Isola di Ponza e avvenimento religioso tra i più sentiti dai ponzesi.

Il profondo legame tra la comunità e San Silverio, Papa della Chiesa Cattolica tra il 536 ed il 537 D.C., si celebra ogni anno il 20 giugno, data in cui fu proclamato Vescovo di Roma.

La cerimonia ha avuto inizio con la celebrazione della Santa Messa presso la Parrocchia dei Santi Silverio e Domitilla, presieduta da S.E. Mons. Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta, alla presenza della Senatrice Francesca Alderisi, delle Autorità civili e militari e di moltissimi fedeli, poi proseguita con la processione lungo le strade del porto di Ponza e con la tradizionale processione a mare.

La Guardia Costiera di Ponza ha voluto manifestare la sua vicinanza sia nel corso della celebrazione eucaristica sia deponendo una corona di fiori in onore del Santo nei pressi dello Scoglio Rosso, ed assicurando altresì il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione in sinergia con le Forze Armate e di Polizia dell’isola.

La giornata si è conclusa con i tradizionali fuochi d’artificio serali dal porto di Ponza, con la Guardia Costiera di Ponza impegnata in attività di vigilanza per garantire il rispetto delle misure di sicurezza individuate con apposita Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo.

Le celebrazioni si sono tenute a pochi giorni dall’avvio, anche sull’isola di Ponza, dell’operazione “Mare Sicuro 2022”, attività che, come ogni estate, vede la Guardia Costiera al fianco dei cittadini e dei turisti che scelgono le coste e i mari italiani per le proprie vacanze.

