“Povero gabbiano” intrappolato nell’ospedale San Paolo di Civitavecchia: salvato dai pompieri

Civitavecchia – Un “povero gabbiano” è rimasto intrappolato in un tubo di scarico dell’ospedale San Paolo, a Civitavecchia.

A soccorrerlo, intorno alle 17.30 di martedì 21 giugno, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia. Il volatile era caduto nella tubazione di scarico della centrale termica, ubicata in prossimità del pronto soccorso.

I pompieri hanno rimosso il tappo d’ispezione della tubazione e liberato l’animale.

