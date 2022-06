Ponza – C’è malcontento sull’isola di Ponza all’indomani dei festeggiamenti per la festa patronale di San Silverio. Uno scontento che si registra soprattutto tra alcuni operatori turistici isolani a causa di “fatiscenti bancarelle che una volta rimosse hanno lasciato spazio a cumuli di rifiuti. La zona è piena di immondizia”.

Amareggiati per l’aspetto di Ponza all’arrivo dei turisti alcuni commercianti e operatori turistici ricordano come “tempo fa l’amministrazione Vigorelli aveva bandito le bancarelle per la festa patronale, con l’intenzione di dare decoro e un’immagine migliore della nostra isola aveva posizionato al loro posto casette di legno che sicuramente hanno sortito l’effetto sperato: contegno, pulizia, ordine”.

Ma quest’ultima soluzione non era piaciuta a tanti. Ne nacque addirittura una rivolta popolare, tanto da far tornare le bancarelle.

“Oggi però – dicono alcuni ponzesi – ci risiamo. Siamo tornati indietro. Purtroppo l’attuale amministrazione in carica nulla ha potuto fare per modificare un programma già stabilito da tempo. Impossibile modificare una situazione decisa da altri. Troppi gli impegni a cui far fronte in soli dieci giorni di governo e troppo imminente la festa per poter intervenire per tempo.

Di fatto, però, in questa tre giorni di festa abbiamo visto Ponza umiliata da comportamenti di quanti svolgono attività fieristica con furgoni, tende, ombrelloni, incuranti della pulizia e dell’igiene della nostra isola. Speriamo che la nuova amministrazione comprenda il nostro punto di vista e che nelle occasioni a venire contribuisca a evitare il ripetersi di certe situazioni di degrado, magari anche rilanciando le casette in legno”.

