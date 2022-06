Budapest – Un’altra finale e un’altra bella sorpresa. Storica come le due precedenti di lunedì. Il team tech delle “supereroine” al Mondiale di Budapest è di bronzo con 91.0191 punti (27.3000 per l’esecuzione, 27.5000 per l’impressione artistica e 36.2191 per gli elementi) dietro soltanto alla Cina, già vice campionessa mondiale in Corea, e al Giappone, che a Gwangju era finito quarto. L’oro cinese è stato stimato 94.7202 (nello specifico 28.7000, 28.6000 e 37.4202), l’argento giapponese 92.2261 con quasi due punti e mezzo di ritardo. Le ragazze della Repubblica cinese catturano il pubblico già con l’ingresso e il primo salto. Il rosso dei costumi, delle bandiere e t-shirt dei supporters colora acqua e tribune.

E’ la medaglia numero 11 dell’Italia del sincro ai campionati del mondo, la prima con la squadra, e va ad eguagliare il numero di metalli pregiati conquistati nell’edizione precedente. Restano ancora quattro giornate di gare per migliorare anche questo record.

Foto 3 di 3





Le nostre Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, il capitano Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru ed Enrica Piccoli – guidate dal direttore tecnico Patrizia Giallombardo e dal tecnico responsabile degli esercizi di squadra Roberta Farinelli – si presentavano già con il terzo punteggio dopo il preliminare (89.5775). Si migliorano di un punto e mezzo mentre la Grecia rimane a distanza siderale (quinta con 87.2261) superata anche dalla Francia (quarta con 88.3558). “Ma non c’era da preoccuparsene questa volta – sono tutte d’accordo nel dirlo – la differenza è stata subito evidente”.

Le Dichiarazioni delle Protagoniste

“Una medaglia che pesa tanto e che porteremo nel cuore per tutta la vita – dice Linda Cerruti con gli occhi ancora lucidi per la gioia – Questo Mondiale ci sta regalando delle emozioni profonde e indescrivibili. La seconda soddisfazione dopo quella con il libero combinato che ci ripaga delle tante ore di lavoro e che meritiamo veramente”.

“Linda ed io oggi avevamo due gare e siamo arrivate alla finale un po’ più calde – continua l’altra doppista Costanza Ferro – E’ stata un’altra giornata intensa ed è stato bellissimo averla vissuta. Siamo felici e non vogliamo fermarci fino alla fine del Mondiale”.

“Siamo super soddisfatte e possiamo fare anche meglio – afferma il capitano Gemma Galli – e lavoreremo per affinare quelle cose che non facciamo ancora alla perfezione. Quando finiamo, saliamo sulla pedana e vediamo il punteggio l’emozione è grande. La gara ce la godiamo ma facciamo anche tanta fatica”.

Come nelle gambe finali dove rimangono a testa in giù per tanto tempo, secondi interminabili, offrendo uno spettacolo straordinario a chi le guarda. “Tutta testa e cuore”. (federnuoto.it)(foto@DeepBlueMedia-AndreaMasini)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.