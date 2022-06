Sorpresa ad Anzio, tartaruga marina fa il nido sulla spiaggia: è il primo dell’estate

Anzio – Il primo giorno d’estate, oggi 21 giugno, è stato festeggiato ad Anzio dal ritrovamento del primo nido di tartaruga Caretta caretta sul litorale laziale.

A darne notizia è TartaLazio che invita a “fare attenzione lungo le spiagge, perché le tartarughe scelgono per la nidificazione, con sempre maggiore frequenza le coste sabbiose del Lazio. Gli esemplari femmina di tartaruga, dopo aver deposto le loro uova, tornano in acqua e si allontanano lasciando una traccia, ben visibile, sulla sabbia.

Il ritrovamento e la segnalazione di questa traccia consentirà agli operatori di TartaLazio di individuare prontamente il nido e metterlo in sicurezza. La traccia può essere facilmente cancellata dal calpestio, dal vento e dai mezzi meccanici utilizzati per la pulizia della spiaggia, per questo è fondamentale procedere al monitoraggio delle spiagge durante le prime ore del mattino”.

Dalla notte appena trascorsa i volontari di TartaLazio, intanto, sono impegnati a mettere in sicurezza il nido sulla spiaggia di Anzio.

Proseguendo nell’impegno intrapreso l’associazione ambientalista per la tutela delle tartarughe marine sottolinea: “Tutti possono dare un contributo importante a questa attività di individuazione e conservazione dei nidi di tartaruga marina. Quindi se trovate tracce sulla sabbia, specialmente al mattino presto, non calpestate assolutamente l’area e chiamate la Capitaneria di Porto al numero 1530 (gratuito su tutto il territorio nazionale ed attivo 24 ore su 24) per segnalare la presenza del nido”. (foto di: @parchilazio)

