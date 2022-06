Guerra in Ucraina: il Ministro degli Esteri russo convoca l’ambasciatore italiano a Mosca

Mosca – A circa un’ora dal suo arrivo, l’ambasciatore italiano a Mosca Giorgio Starace ha lasciato il ministero degli Esteri dove era stato convocato. Lo riferisce l’agenzia di stampa Ria Novosti. Secondo l’agenzia di stampa, l’ambasciatore era accompagnato da personale della missione diplomatica. La convocazione dell’ambasciatore Starace – per ragioni che non sono state rese note, sottolinea la Ria Novosti – è avvenuta oltre un mese dopo l’espulsione di 24 diplomatici italiani, annunciata il 18 maggio scorso dal ministero degli Esteri russo, per rappresaglia all’espulsione di 30 diplomatici dell’ambasciata russa a Roma. (fonte Adnkronos)