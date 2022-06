Acilia, cercasi evento socio-culturale per piazza Capelvenere: il bando del Campidoglio

Ostia – Una manifestazione socio-culturale, organizzata dai giovani per i giovani e che dovrà concludersi entro fine ottobre. E’ quanto intende realizzare il Campidoglio in piazza Capelvenere, ad Acilia, e in altri 14 aree della città.

A presentare i progetti, si legge nell’avviso pubblico (leggi qui), potranno essere solo realtà imprenditoriali under 35.

La manifestazione che sarà ospitata da piazza Capelvenere “dovrà essere articolata secondo un calendario di eventi, articolati in progetti di spettacolo, arte, teatro, musica, cinema, rassegne, attività culturali varie, giochi e animazioni, attività ludiche, intrattenimento, tornei di giochi da tavolo (ping pong e biliardino), unitamente a momenti di aggregazione sociale legati ad attività enogastronomiche, street food, somministrazione cibi e bevande”.

Le domande, con allegati i documenti richiesti, dovranno pervenire entro le ore 19 del 6 luglio 2022 a mezzo pec all’indirizzo protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it.

