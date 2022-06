Cerveteri al ballottaggio, Maselli: “Con Moscherini sindaco si darà più voce ai cittadini”

Cerveteri – “Il centrodestra ha davanti a sé una grande opportunità, quella di tornare ad amministrare Cerveteri dopo dieci anni di malgoverno del centrosinistra. Domenica prossima serve un ultimo sforzo, andare a votare in massa il candidato sindaco Giovanni Moscherini per ridare nuovo slancio a Cerveteri e più voce ai suoi cittadini. Moscherini ha una buona esperienza politico-amministrativa, un programma serio, e una squadra pronta a mettere mano alle tante criticità presenti nella cittadina, a partire dalla necessità di rilanciarne soprattutto, in quanto patrimonio mondiale dell’umanità, la sua vocazione turistica”.

Così, in una nota, Massimiliano Maselli (Fratelli d’Italia), vice presidente della Commissione “Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione” del Consiglio regionale del Lazio, che aggiunge: “Voglio anche esprimere la mia soddisfazione per l’accordo raggiunto con Anna Lisa Belardinelli, che con grande senso di responsabilità ha capito quanto fosse importante marciare tutti uniti verso un unico obiettivo, quello di far vincere il centrodestra unito e sconfiggere la sinistra. Sarebbe un risultato straordinario perché la coalizione di centrodestra governerebbe l’intera area del litorale nord (Civitavecchia, Ladispoli, Tarquinia e Cerveteri). E si aprirebbero le porte per una grande affermazione sia alle prossime regionali che al comune di Fiumicino che andrà al voto il prossimo anno”.

