Da Lollobrigida a Minisini: Ladispoli vince nello sport mondiale

Ladispoli – Dopo aver festeggiato il bronzo di Francesca Lollobrigida nella mass start del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi Invernali, arriva anche l’oro di Giorgio Minisini nel duo tecnico del sincro. E’ probabilmente l’anno della città di Ladispoli nello sport italiano e mondiale.

Entrambi gli atleti sono della cittadina laziale plurimedagliati mondiali e in Coppa del Mondo e il Lazio stesso, tra gli altri, li annovera tra i migliori al mondo. La Lollobrigida ha conquistato la medaglia a cinque cerchi, la prima per lei e tra le prestigiose ottenute dall’Italia Team degli sport invernali a Pechino nel mese di febbraio (leggi qui), mentre Minisini ha replicato il successo mondiale del 2017 e sempre a Budapest e ancora nel duetto di una danza in acqua in cui l’azzurro è stato il precursore (leggi qui). Sogna Giorgio di volare alle Olimpiadi e di danzare in acqua. Non è specialità olimpica il mixed uomo donna nel sincronizzato, nato solo alcuni anni fa, ma già tanto diffuso in tutto il mondo. E l’Italia ne è stata la nazione che ha dato il via. Sempre in cima il Bel Paese agli sport olimpici e mondiali di tutto il globo.

E nel pattinaggio di velocità e nel sincronizzato del mixed Ladispoli è presente.

(foto@AndreaMasini-DeepBlueMedia)

