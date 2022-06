Domani l’Olympic Day: gli atleti azzurri insieme per promuovere la pace

Roma – Lo sport si prepara a celebrare l’Olympic Day. Come da tradizione, domani verrà festeggiata in tutto il mondo la fondazione del Comitato Olimpico Internazionale, istituito nel 1894.

In occasione di questo giorno di festa per il mondo a cinque cerchi, il CIO ha introdotto quest’anno la campagna “Together for a better world” dando voce a tematiche legate alla sostenibilità, all’inclusione, alla solidarietà e alla pace, con l’obiettivo di coinvolgere le persone nella costruzione di un mondo migliore attraverso lo sport.

Ogni anno la campagna si focalizzerà su un tema diverso che farà da filo conduttore globale. Il 2022 celebra il potere dello sport nel riunire le persone in pace, un invito all’azione affinché tutti si attivino e si muovano insieme per la pace nel mondo. (il video del CIO)

Anche il CONI partecipa all’Olympic Day, con il coinvolgimento della Commissione Nazionale Atleti CONI e delle campionesse e dei campioni dell’Italia Team, che attraverso i canali social del Comitato (con gli hashtag #OlympicDay e #MoveForPeace), ‘sfideranno’ gli appassionati e gli sportivi azzurri, invitandoli al movimento e a un impegno attivo per la pace. Uniti come una cosa sola. Con la forza unica dello sport. (coni.it)(foto@ItaliaTeam-Facebook)

