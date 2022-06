Ex centrale Enel, Coronas: “Fiumicino è ancora in attesa dell’Auditorium… Perché non farla diventare una scuola?

Fiumicino – “Carenza di scuole da un parte e strutture inutilizzate dall’altra: questa la perenne contraddizione che attanaglia il territorio di Fiumicino, che da sempre deve fare i conti con la scarsa disponibilità di spazi da adibire a scuole dell’infanzia o per la formazione dei giovani. Eppure, sono molte le opere annunciate ma mai realizzate presenti sul nostro territorio ed una di queste è l’ex Centrale Enel: un’enorme struttura abbandonata a se stessa ed ormai diventata fatiscente”. A parlare è il capogruppo di Forza Italia, Alessio Coronas.

“Tale costruzione – prosegue Coronas -, è stata acquistata dal Comune di Fiumicino, il quale, come annunciato in più occasioni sulla stampa dal Sindaco e dal Vicesindaco, dovrebbe diventare un non meglio specificato Auditorium. Sappiamo che è stata avviata una procedura di gara finalizzata alla ristrutturazione dell’immobile, ma non sarebbe più opportuno ed utile pensare ad una destinazione diversa di tale manufatto?

Vista la sua ampiezza, riuscirebbe a sopperire alla mancanza di aule, dove poter far studiare i nostri bimbi o i nostri ragazzi. Inoltre – conclude il capogruppo di Forza Italia -, stando ai dati in nostro possesso, la procedura di gara avviata così come sembra e della quale non conosciamo nemmeno l’importo, risulterebbe anomala e richiederà delle giustificazioni”.

