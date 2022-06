Il 10eLotto sorride a Roma, messo a segno un 9 Oro da 50mila euro

Roma – Il 10eLotto premia il Lazio: a Roma, riporta Agipronews, è stato realizzato un 9 Oro da 50mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,7 miliardi da inizio anno.

