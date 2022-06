Isola Sacra, protesta per la viabilità a via Trincea della Frasche, Baccini: “C’è in gioco la sicurezza dei cittadini”

Fiumicino – “Stamane insieme ai consiglieri Poggio, Costa e D’Intino abbiamo partecipato al sit-in spontaneo dei cittadini su via Trincea delle Frasche, dove il problema della viabilità condiziona la vita di tutta l’area e i cittadini sono ormai stanchi di essere ostaggio. Abbiamo più volte chiesto a questa Amministrazione di farsi carico del problema per migliorare la qualità della vita dei residenti, ma non abbiamo mai avuto riscontro alle interrogazioni e alle mozioni presentate”, le parole di Mario Baccini, che aggiunge: “Il problema di via Trincea delle Frasche e di via monte Cencio non riguarda solo la viabilità ma soprattutto la sicurezza perché sono stati molti gli incidenti”.

“Risolvere i problemi che riguardano le arterie di comunicazione per non isolare Fiumicino è prioritario. A termine dei lavori di Anas (previsti sul ponte della Scafa per fine mese) si riapra la viabilità togliendo anche i new jersey e si ripristini una libera circolazione. Il Comune, per troppo tempo, si è ammantato dietro Anas per coprire le sue azioni repressive sulla viabilità; adesso, invece, prenda posizione sulla viabilità e soprattutto sulle questioni di ponti e viadotti che sono i veri nodi focali di questa strategia. Da oggi nasce il comitato spontaneo dei cittadini per la viabilità e i ponti di Isola Sacra e per questo chiederemo un consiglio straordinario aperto ai cittadini per discutere del problema anche alla luce dell’imminente demolizione e ricostruzione del viadotto dell’aeroporto”, conclude.

