“La sicurezza informatica è un tema che non si può trascurare e che coinvolge sia le persone fisiche che le imprese. In particolare, per queste ultime, bisogna evidenziare che con le nuove normative relative agli obblighi di segnalazione sugli attacchi informatici aumenteranno i costi per proteggersi. Occorre impegnarsi per rafforzare le competenze sulla cultura digitale perché, esattamente come le competenze economiche e finanziarie, sono ormai un bagaglio fondamentale per ogni persona, nonché l’unico modo per tutelare le stesse da frodi e cyberviolenze”. Ad affermarlo è Claudia Segre, presidente Global Thinking Foundation, Fondazione nata nel 2016 per diffondere l’educazione finanziaria e digitale con l’obiettivo di contrastare la violenza economica e promuovere azioni di inclusione sociale, nell’annunciare la settima tappa del tour 2022 del progetto “Libere di… VIVERE”, giunto alla terza edizione, che si è svolto a Bellagio da venerdì 17 a domenica 19 giugno 2022 presso la Torre delle Arti di Bellagio in collaborazione con I Giardini di Villa Melzi d’Eril, Torre delle Arti e PromoBellagio e in collaborazione con Anonima Fumetti, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione UE, ASviS, Pubblicità Progresso e Inclusione Donna e con la partnership di Luce! e Quotidiano Nazionale. Una tre giorni con mostre, convegni e spettacoli gratuiti per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della parità di genere e della cyberviolenza. Filo conduttore di quest’anno è la cybersecurity come risposta alla dimensione digitale della violenza di genere.

Venerdì 17 giugno, nell’ambito dell’iniziativa, si è tenuto il workshop “Equilibrio di genere e sicurezza informativa, le sfide post-pandemia”, con i saluti istituzionali di Angelo Barindelli, Sindaco di Bellagio e Fulco Gallarati Scotti di Villa Melzi d’Eril; introduzione di Raffaella Tenconi, Fondatrice e CEO di ADA Economics; lettera ufficiale di saluti di Mariastella Gelmini, Ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie.

A seguire tavola rotonda moderata da Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation. Con Luisa Bagnoli, Future Advisor, Expression Scientist, AI & Robotics di Beyond International, Stefania Bartoccetti, Fondatrice Telefono Donna, alla quale ha preso parte anche Anita Falcetta, Imprenditrice Consulente in materia di Diversity, Equity and Inclusion & Fondatrice di Women Of Change Italia e Andrea Grisdale, CEO IC Bellagio.

Anita Falcetta, WOC Italia, si è unita all’appello della Presidente di Global Thinking Foundation che ha dichiarato altresì:

“Gettare le basi per una cultura digitale diffusa è fondamentale per il nostro Paese, per permettere alle persone di tutelarsi, a casa come sul lavoro, e fare proprie decisioni che contribuiscano ad una migliore produttività e inclusione, in sicurezza”

“Il digitale è certamente un equalizzatore di opportunità e possibilità di formazione, lavoro, networking, tuttavia, considerati i pericoli della rete in termini di cybersecurity in generale e violenza di genere in particolare, – conclude Falcetta – è necessario fornire ai giovani competenze e conoscenze in materia e accompagnare le aziende nel processo di sviluppo di adeguate policy”.

Il Tour 2022 di Libere di… VIVERE proseguirà fino a novembre: le prossime tappe

Il Tour 2022 di Libere di… VIVERE proseguirà fino a novembre, incontrando cittadini, scuole, famiglie e istituzioni. Le prossime tappe: Perugia, Sassari, Courmayeur, Agrigento, Ragusa. Chiusura a Milano dal 16 al 18 novembre.

Per consultare il calendario aggiornato, iscriversi gratuitamente alle singole tappe e rivedere i talk, è possibile visitare il sito https://www.liberedivivere.com/tappe/

In foto: Raffaella Tenconi, Claudia Segre, Anita Falcetta, presso Villa Melzi D’eril

Claudia Segre, Luisa Bagnoli, Anita Falcetta, Andrea Grisdale, presso Villa Melzi D’eril

