Mauro Porcelli: “Perché voto Zito sindaco di Ardea, in 5 punti”

Ardea – “Non ho mai ricoperto cariche politiche, ma conosco bene il comune sin dall’anno 1981. Storie, protezioni e coperture, potrei parlare per ore carte alla mano e raccontare fatti documentali, gestiti da squali che hanno saccheggiato, tentando di caricare la soma su altri a mo’ di capro espiatorio. Ahimè, non ci sono riusciti ma hanno lasciato sul campo impronte e codice genetico. Vorrei evitare di dibattere sul tema ma, se necessario, non mi sottrarrò. Sono sarò stato nella coalizione per Zito sindaco, dove ho respirato e respiro un’aria pacata, di persone perbene che vogliono davvero bene ad Ardea”. A parlare è Mauro Porcelli, della Lista Azzurri, per Zito sindaco.

“Perché votare zito sindaco? La risposta si articola in pochi ma precisi punti – prosegue Porcelli.

1) Perché è stato uno attivo nel riportare Ardea fuori dal dissesto finanziario per debiti che vengono dal 2000 al 2016, senza un’opera per la città e senza servizi al cittadino.

2) Perché ha la cultura e l’umiltà di chi può restituire ad Ardea un’immagine di un paese nuovo, distante da logiche affaristico criminali che hanno devastato ambiente, turismo, cultura e servizi.

3) Perché sa ascoltare le istanze di tutti, purché siano volte al bene comune e non alle miriadi di società di parenti & affini

4) Perché si rivolge alle istituzioni sia nazionali che europee con la competenza necessaria a non farci sentire ridicoli e inadeguati.

5) Perché le donne e gli uomini che lo sostengono in questa competizione, mi hanno lasciato la convinzione che la politica ed il bene comune abbiano ancora validi e onesti alleati e che Ardea possa presto respirare l’aria dell’onestà”.

