Ztl nel centro storico di Gaeta: ecco dove e quando

Gaeta – Con l’ordinanza numero 239 del 20 giugno 2022, il Comune di Gaeta ha istituito la Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico a Sant’Erasmo mediante i sistemi di controllo elettronico degli accessi nelle seguenti vie: Via Begani (intersezione con Lungomare Caboto); Via Annunziata (intersezione con Lungomare Caboto); Via Faustina (intersezione con Piazza Conca); Piazza Traniello (intersezione con Piazzale Caboto); Via L. M. Planco intersezione con Via SS. Trinità per Via della Breccia – rotatoria aiuola sparti traffico Via L. M. Planco.

ZTL ATTIVA:

· VIA ANNUNZIATA – tutti i giorni dalle ore 19:00 alle ore 05:00 del giorno successivo;

· SABATO 25 GIUGNO – attivi tutti i varchi dalle ore 21:30 alle ore 05:00 del giorno successivo;

· MESE DI LUGLIO e SETTEMBRE – attivi tutti i varchi il venerdì, sabato e prefestivi dalle ore 21:30 alle ore 05:00 del giorno successivo;

· MESE DI AGOSTO – attivi tutti i varchi tutti i giorni dalle ore 21:30 alle ore 05:00 del giorno successivo.

Maggiori informazioni:

https://www.comune.gaeta.lt.it/Polizia-municipale/Info-parcheggi

https://www.blugaeta.it/ufficio/orari

