Al Castello di Santa Severa arriva il primo concerto… a pedali

Santa Marinella – Sabato, 9 luglio, alle ore 18.30, presso il Castello di Santa Severa, l’Assessorato alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio, nell’ambito della rassegna estiva “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, promuove l’iniziativa speciale “Il Castello a pedali – È musica per l’Ambiente!”, il primo ecoconcerto in riva al mare con il palco a pedali del gruppo musicale di Roma, Tetes de Bois, che si esibiranno con lo spettacolo “GoodBike”, seguiti dall’ecoband di Napoli Capone&BungtBangt, che suonano con strumenti interamente autocostruiti con materiali recuperati da rifiuti solidi urbani.

L’evento, a ingresso gratuito, prevede inoltre degustazioni con i prodotti “Natura in Campo”, coltivati con metodi di agricoltura sostenibile nelle aree naturali protette, musica, performance, laboratori e tanto altro ancora.

“Come Regione Lazio invitiamo le persone a diventare parte attiva del primo ecoconcerto in riva al mare, una grande mobilitazione innanzitutto, più che un evento, sui temi della mobilità sostenibile e dell’economia circolare. Un’immagine molto potente quella dei ciclisti che alimentano l’impianto audio-luci del palco pedalando con la propria bicicletta, quindi senza produrre emissioni inquinanti e a pochi metri dalla spiaggia, se pensiamo che proprio il mare è uno degli ecosistemi maggiormente colpiti dalla crisi climatica – dichiara Roberta Lombardi, assessora regionale alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale -. Se vogliamo che lo spettacolo continui, dobbiamo pedalare. E come Istituzioni, a tutti i livelli, ci tocca fare lo stesso, soprattutto metaforicamente, se vogliamo evitare che le nostre coste e il nostro bellissimo territorio siano sommersi dall’innalzamento del livello dei mari dovuto alla fusione dei ghiacciai innescata dal surriscaldamento globale”.

Per iscriversi a pedalare è necessario mandare una mail all’indirizzo di posta elettronica: palcoapedali@tetesdebois.it indicando nome, cognome, telefono, email e specificando se la sede sarà raggiunta con il treno regionale Roma-Civitavecchia. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 3 luglio.

