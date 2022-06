Fiumicino, nelle tariffe dei nidi comunali aggiunta la fascia oraria 7-16

Fiumicino – “Oggi abbiamo approvato in Consiglio comunale un importante emendamento per

acquisire il milione di euro stanziato dalla Regione Lazio a fronte di una rimodulazione delle fasce Isee per la tariffazione degli asili nidi comunali per l’anno educativo 2022/2023. La Regione infatti impone 10 fasce Isee.

Con l’emendamento abbiamo aggiunto una terza fascia oraria rispetto alle due già esistenti. Quindi alle tariffe già previste per la fascia oraria 7-13 e per quella 7-18, si sono aggiunte quelle per la fascia oraria 7-16.

Questa decisione viene dopo una attenta analisi dell’utenza che si serve dei nidi comunali, maggiormente concentrata nella fascia oraria 7-16 per dare una risposta più capillare e a servizio delle famiglie i cui bambini frequentano gli otto nidi comunali, sei gestiti in forma diretta e due in financial project”. Ad annunciarlo, a margine della riunione, i consiglieri comunali di maggioranza.

