Latina, discese a mare per disabili: la ditta diserta l’incontro e il Comune la diffida

Latina – Ieri mattina la ditta individuata per la fornitura e il montaggio dei moduli di camminamento in plastica, da installare in corrispondenza degli accessi in spiaggia per persone disabili e presso la spiaggia inclusiva, non si è presentata all’appuntamento concordato con gli uffici preposti.

Nel pomeriggio la Dirigente del Servizio Trasporti, Mobilità, Piste ciclabili e Marina ha provveduto a inviare formale comunicazione alla ditta diffidandola ad adempiere. Nel caso non vi fosse una pronta risposta da parte della società, l’Ente provvederà contestualmente ad affidare l’incarico ad altra ditta.

