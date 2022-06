Le Salzare, Zito: “Il caos cominciò con la Giunta Amici, noi faremo sorgere un palazzetto dello sport”

Ardea – Il candidato del M5S Lucio Zito ha risposto duramente all’unione di Amici per l’Italia e FdI, sostenendo che l’ex sindaco Mariano Amici sia una personalità vicina all’ideale politico che il 5 Stelle contrasta.

“Gli anni della consiliatura guidata da Amici hanno visto la nascita della controversa concessione edilizia su area archeologica alle Salzare, una annosa questione che ha innescato una vera e propria bomba sociale nella comunità ardeatina. La sua storia politica e le scelte più recenti lo rendono con evidenza una personalità vicina all’ideale politico che noi contrastiamo”, afferma Zito.

“Dal canto nostro, proseguiamo nel nostro intento di differenziarci dalla politica del passato e siamo alacremente al lavoro proprio sulla zona delle Salzare, su cui presto sorgerà un palazzetto dello sport grazie al nostro ininterrotto lavoro di reperimento fondi presso le istituzioni nazionali e sovranazionali, opera che oltre ad attivare un intero settore economico, indotto compreso, avrà positive ripercussioni anche e soprattutto sul fragile tessuto sociale” conclude Zito.

