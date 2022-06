Lotta olimpica, Kakhelashvili è argento nella Ranking Series di Ostia

Ostia – Debutto della Ranking Series “Matteo Pellicone”, in scena al Palazzetto Olimpico di Ostia fino a sabato 25 giugno, ed è subito medaglia per gli azzurri, grazie a Nikoloz Kakhelashvili che, nei 97 kg di greco-romana, ha fatto davvero una grande gara.

Un percorso impeccabile lo ha portato diretto alla finalissima della sua categoria, battendo il lituano Venckaitis 3-0 agli ottavi, il campione asiatico iraniano Balihamzehdeh 5-4 ai quarti e l’ungherese Alex Gergo Szoke 1-1 (in rimonta) nella semifinale. Szoke è lo stesso lottatore con il quale il nostro gigante aveva perso la sfida decisiva per qualificarsi alle Olimpiadi. Nella finalissima, poi, se l’è vista con un altro ungherese, David Losonczi. Una sfida combattuta fino all’ultimo secondo e fino all’ultimo colpo che ha visto prevalere di un soffio l’ungherese per 2-1, consegnando così a Kakhelashvili la medaglia d’argento.

Nikoloz, che con la nazionale italiana vanta un argento e un bronzo continentali, rispettivamente conquistati a Roma 2020 e a Varsavia 2021, ha commentato così la sua gara: “Ho fatto alcuni piccoli errori sui quali lavorerò con il mio coach per arrivare primo la prossima volta. Sono triste per aver perso la finale ma, davvero, la prossima volta voglio fare meglio e lo farò. Ho incontrato il campione asiatico e l’ungherese argento mondiale nel 2021. Sono arrivato in finale molto stanco dopo questi duri incontri, non ho avuto molto tempo per recuperare. Devo fare meglio e il prossimo gradino sono i Mondiali di settembre”.

Eliminati, purtroppo, gli altri greco romanisti in gara. Giovanni Paolo Alessio (67 kg) e Danila Sotnikov (130 kg) si sono arresi agli ottavi di finale il primo e ai quarti il secondo, contro due norvegesi, Morten Thoresen e Oskar Marvik. Ancora agli ottavi, si è fermato il cammino di Luca Svaicari nei 97 kg, a vantaggio dello svedere Stjepanetic. E ancora uno svedese, Kristoffer Berg, ha eliminato ai ripescaggi Simone Fidelbo negli 87 kg.

L’appuntamento è rimandato a oggi con gli ultimi greco romanisti di questa Ranking Series, Tommaso Biondi (72 kg), Luca Dariozzi (77 kg) e Matteo Maffezzoli (82 kg). (fijlkam.it)(foto@fijlkam.it)

