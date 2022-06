Civitavecchia – Giornata importante per la città sotto il profilo della sicurezza. Ieri sono iniziati i lavori per la videosorveglianza nell’area Largo Galli/Lungomare Thaon de Revel/Rampa dei Saraceni. Il nuovo sistema permetterà un capillare controllo del territorio h24 da parte della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine a tutela di commercianti e avventori in caso di eventuali condotte illecite. “Essendo le telecamere orientabili a 180°, la zona coperta è molto maggiore, anche perché si tratta di dispositivi in grado di catturare i minimi dettagli anche al buio” spiegano i referenti di Intellitronika, realtà specializzata nei sistemi di controllo del territorio.

Durante il sopralluogo, il sindaco Ernesto Tedesco ha fatto riferimento all’importanza di questa strumentazione per la sorveglianza del territorio, relativamente alla movida ma comunque alla sicurezza dei cittadini: “È una misura che s’innesta in un più ampio contesto di provvedimenti tra cui l’assunzione, in questi giorni, di nuovi agenti di Polizia Locale e l’approvazione avvenuta ieri in Consiglio comunale del regolamento che contiene anche il Daspo Urbano”.

“I sette nuovi agenti andranno a rinforzare l’organico del Corpo, e altri cinque ne arriveranno nelle prossime settimane – ha detto il consigliere comunale Alessandro D’Amico, delegato alla Polizia Locale -, con il Daspo Urbano consegniamo agli operatori di polizia uno strumento efficacie. Il mio ringraziamento va al sindaco Tedesco che mi ha dato l’opportunità di potermi adoperare in un settore che ben conosco e a me caro, a tutte le forze di polizia, in particolare al dottor Pipitone, dirigente del locale Commissariato, costantemente a disposizione per tutte le fasi dei progetti presenti e futuri che riguarderanno anche i controlli sul territorio nelle serate della movida con particolare attenzione alle attività di vendita alcoolici dei minimarket in ore serali e notturne”.

