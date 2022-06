Budapest – Momenti di grande paura ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022. Durante la finale del singolo libero nel sincronizzato, alla Szechy pool, la statunitense Anita Alvarez ha perso i sensi mentre era sott’acqua ed è rimasta incosciente per qualche secondo.

A tuffarsi in acqua per tirarla fuori è stata la sua allenatrice, Andrea Fuentes, che le ha così salvato la vita. (Adnkronos)

Foto 2 di 2



(foto tratte dal filmato del canale Youtube Video Impact)

