Pomezia – Sono iniziati i lavori di sistemazione dell’area a parcheggio di Piazza Bassanetti. Previsto il rifacimento del manto stradale dell’area a parcheggio, la sistemazione dei marciapiedi esistenti e abbattimento delle barriere architettoniche, la predisposizione per il rifacimento dell’impianto di illuminazione, una diversa collocazione degli stalli e razionalizzazione dei flussi viari interni, l’adeguamento della segnaletica e la predisposizione per gli alberi che verranno sistemati all’interno dell’area per creare zone di sosta ombreggiate. Le nuove piante saranno messe a dimora all’inizio della stagione autunnale per favorirne l’attecchimento. Inoltre per la prima volta si procederà all’espianto e ricollocazione in altre aree verdi delle alberature presenti nell’area oggetto di intervento. Come da cronoprogramma, il cantiere è stato aperto subito dopo la chiusura delle scuole per non creare disagi alle famiglie e verrà ultimato prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

