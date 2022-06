Crisi idrica a Ponza, la promessa di Acqualatina: “Potenzieremo l’impianto”

Ponza – L ‘incontro, tra il Direttore tecnico Operativo, il Responsabile del Servizio delle acque reflue di Acqualatina e il sindaco Ambrosino, si è tenuto mercoledì scorso presso la sede comunale.

Già il giorno successivo alla sua elezione, il Sindaco Ambrosino, aveva prontamente richiesto un incontro, urgente e improrogabile, con i vertici della Società Acqualatina per discutere delle criticità, a medio e lungo termine, che l’isola si trova ad affrontare ormai da troppo tempo.

Ricordiamo che la società Acqualatina ha preso in gestione il servizio idrico integrato nel 2016 e che, attualmente, l’isola di Ponza è servita da due impianti per il trattamento delle acque reflue, uno posto in località Giancos e l’altro in località Le Forna.

Per fronteggiare le evidenti problematiche che affliggono l’isola ed affrontare al meglio questa estate 2022, Acqualatina ha proposto una serie di interventi volti a migliorare le funzionalità dell’impianto di Giancos, con particolare attenzione al processo di trattamento delle acque reflue.

Nel dettaglio gli interventi dovranno riguardare:

• ossidazione

• sedimentazione secondaria

• sollevamento fanghi

• deodorizzazione

Come obiettivo a medio/lungo termine, Acqualatina ha programmato un intervento di potenziamento dell’impianto per portarne la capacità di trattamento fino a 17mila A.E, già approvato con deliberazione di Giunta nel 2018.

A conclusione dei lavori, la nuova Amministrazione Ambrosino ha anche proposto di prendere in considerazione la fattibilità tecnico – economica di spostare i depuratori di Giancos e le Forna in un nuovo sito che potrebbe essere realizzato nei pressi della nuova centrale elettrica in località Monte Pagliaro.

L’amministrazione si augura che gli obiettivi programmati e gli impegni presi da Acqualatina vengano conseguiti in breve tempo, ma soprattutto che tutti, isolani, ospiti e, ancora di più coloro che vivono nei pressi del depuratore in Località Giancos, possano tornare a godere dell’isola in serenità e benessere.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ponza

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ponza, clicca su questo link