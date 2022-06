Fegato e rene trovati in mare a Latina, indagini a tutto campo. La nota del Procuratore

Latina – Ancora tutto da chiarire il ritrovamento di un fegato e un rene nelle acque di Foce Verde a Latina, mercoledì 22 giugno (leggi qui). Un rinvenimento macabro in merito al quale stamattina è stata diffusa una nota del Procuratore capo di Latina Giuseppe de Falco.

“Gli organi trovati in mare sono stati fissati in formalina e portati nell’istituto di anatomia patologica dell’Università di Tor Vergata a Roma – ha chiarito De Falco – dove saranno sottoposti ad esame medico legale ed anatomopatologico in considerazione del fatto che gli organi umani hanno talvolta analogie di struttura e dimensioni con quelli animali.

Per tale motivo – ha specificato il Procuratore capo – è necessario esaminare correttamente i reperti oggetto di rinvenimento per poter escludere in maniera certa trattarsi di organi umani. Tale accertamento verrà effettuato nei prossimi giorni necessitando di una tempistica prestabilita”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Latina, clicca su questo link