Fiumicino – “Sono dappertutto, un’invasione senza precedenti“. Questo l’allarme lanciato da una residente di Isola Sacra che ha denunciato a ilfaroonline.it un‘invasione di formiche al “Parco dei venti” di via Doberdò.

“Non si può nemmeno fare una semplice passeggiata – si legge nella lettera – perché che le formiche ti si arrampicano letteralmente sulle gambe. In queste condizioni è impossibile entrare nel parco e i bambini non ci possono giocare. I parchi dove poter far giocare all’aperto i nostri figli sono fondamentali per la collettività e devono essere agibili in tutta sicurezza. La situazione va oltre il lecito e non può essere ignorata: bisogna intervenire tempestivamente“.

Foto 2 di 2



