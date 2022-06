Fiumicino – A quasi dieci giorni dal rogo che ha colpito il Tmb di Malagrotta, il livello di diossine sul territorio di Fiumicino è tornato dentro i parametri. Lo confermano i dati dell’Arpa. Nell’ultimo report, infatti, l’Agenzia regionale definisce “del tutto irrilevante il pericolo associato ai livelli dei contaminanti riscontrati”.

“Alla luce di questo, sentite Arpa e Asl, ho appena firmato un’ordinanza che annulla tutte quelle emesse nei giorni scorsi a seguito dell’incendio del Tmb di Malagrotta”, afferma il sindaco, annunciando la nuova ordinanza con una nota diffusa nella notte.

“Da adesso, quindi, si può tornare a consumare gli alimenti di origine animale e vegetale prodotti nel nostro territorio, inclusa l’area colpita dalla nube prodotta dall’incendio – prosegue Montino -, gli animali da cortile possono tornare a razzolare liberamente e si può tornare a dare da mangiare i foraggi e i cereali agli animali”. “Semplicemente – conclude – ci raccomandiamo di lavare molto accuratamente la frutta e la verdura che provengono dalla zona colpita”.

