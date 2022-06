Jacobs verso i Mondiali di atletica: gli allenamenti alla Caserma Salvo D’Acquisto di Roma

Jacobs vola e lo fa con lo speciale scudo aerodinamico che lo ha portato a velocità siderali nei 100 metri. L’azzurro ha recuperato pienamente dall’infortunio muscolare e adesso punta ai Mondiali di atletica di luglio.

Si sta allenando senza sosta in questi e lo fa al Centro Sportivo Carabinieri, nella sede della Caserma Salvo D’Acquisto di Tor di Quinto. Il campione olimpico punta al titolo all’aperto dopo l’oro ottenuto ai Mondiali indoor lo scorso inverno. Un’altra perla da aggiungere alla medaglia olimpica di Tokyo.

(foto@coni.it)

